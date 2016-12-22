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Депутаты обратились в СБУ и СНБО по поводу торговли АТБ с Крымом и оккупированным Донбассом
22.12.2016 14:19

Депутаты обратились в СБУ и СНБО по поводу торговли АТБ с Крымом и оккупированным Донбассом  Фоторепортаж

Сеть супермаркетов "АТБ-Маркет" в 2014 году провела "судебную реструктуризацию" своих активов в Крыму, что позволило ей оставить контроль над объектами недвижимости и другим имуществом. Об этом сказано в официальных обращениях депутатов группы "Депутатский контроль" к главе СБУ Василию Грицаку и секретарю СНБО Александру Турчинову, копии которых есть в распоряжении Украинских новостей.

Под обращением подписались нардепы Геннадий Кривошея, Дмитрий Лубинец и Андрей Шинькович. В частности, по словам депутатов, чтобы не допустить потери собственности в Крыму, в 2014 году "головная компания" подала иск (дело №904/1990/14) против дочерних компаний в Крыму на сумму около 400 млн грн.

"В обеспечение иска суд арестовал имущество "должников" и аресты были сняты только в октябре 2016 года. Кроме того, аналогичный иск был подан в "Арбитражный суд Республики Крым", поскольку ответчики-"близнецы" перерегистрировались по законам РФ. В российском суде дело рассматривается под №А83-1704/2015. Судья в Крыму также наложил арест на эту недвижимость", - сказано в обращении депутатов.

По их мнению, тот факт, что недвижимость продолжает эксплуатироваться несмотря на аресты, подтверждается информацией, согласно которой в 2016 году ООО "ПУД" (Россия) получило лицензии на торговлю алкоголем как раз по адресам, по которым расположены арестованные объекты АТБ.

"Таким образом, "АТБ-Маркет" в Крыму перерегистрирован и в данный момент работает под новым названием "ПУД". Его юридический адрес - г. Краснодар, фактический - в г. Симферополе… При этом можно прийти к выводу, что сеть до сих пор контролируют компании Геннадия Буткевича, Евгения Ермакова и Виктора Карачуна - соучредителей корпорации "АТБ", - говорится в обращении.

Кроме того, члены "Депутатского контроля" также подозревают, что реальный контроль над сетью могут осуществлять представители России, в частности известный поддержкой боевиков на Донбассе российский олигарх Константин Малофеев. Что касается торговли на территории оккупированных территорий Донбасса, то депутаты, ссылаясь на публикации в СМИ, утверждают, что сетью супермаркетов "Народный" в Донецке якобы руководит бывший нардеп от Партии регионов, экс-замглавы СБУ и "один из лучших друзей учредителя "АТБ" Геннадия Буткевича" Юрий Самойленко.

Депутаты обратились к главе СБУ и секретарю СНБОУ с требованием проверить изложенные факты и дать оценку возможной угрозе национальной безопасности в этой связи. Кроме того, они также просят проинформировать, какие мероприятия СБУ и СНБО проводят для недопущения расширения торговли АТБ и других компаний с Крымом и оккупированными территориями Донбасса.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее издание "Обозреватель" вышло с масштабным расследованием о том, что АТБ под видом сети ПУД платит налоги в бюджет России, тем самым помогая армии оккупанта, убивающего наших солдат на Донбассе. Также СМИ сообщали о тесном сотрудничестве АТБ с оккупационными властями "ДНР" и "ЛНР", а также о причастности к сети одиозного помогающего сепаратистам российского олигарха Константина Малофеева.

Теги материала: АТБ, Крым, Донбасс, налоги, СБУ, СНБО, документ
Новости СМИ2
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