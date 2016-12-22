Верховная Рада исключила Савченко из украинской делегации в ПАСЕ

MIGnews.com.ua

В четверг, 22 декабря, Верховная Рада Украины поддержала постановление №5572 об исключении народного депутата Надежды Савченко из состава делегации украинского парламента в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), передает Интерфакс-Украина.

За постановление об исключении пункта из принятого в 2015 году постановления, которым Рада решила вне квот избрать Савченко членом постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ, проголосовали 237 народных депутата, один депутат проголосовал против.

Как сообщал MIGnews.com.uа, члены комитета Верховной Рады по иностранным делам предлагают исключить народного депутата Надежду Савченко из состава постоянной делегации Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Проект постановления №5572 зарегистрирован и опубликован на сайте Верховной Рады 21 декабря.

Депутаты считают, что внесение новоизбранного народного депутата Украины восьмого созыва Савченко Н.В вне квот в состав ПАСЕ способствовало освобождению летчицы из российского плена и ее возвращению в Украину.