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Рабинович: Ради личной наживы власть может закрыть, отжать, задавить и запретить
Фото: Рабинович рассказал, кто заплатит за ПриватБанк и как это отразится на стране
22.12.2016 13:49

Рабинович: Ради личной наживы власть может закрыть, отжать, задавить и запретить

За национализацию ПриватБанка каждому украинцу придется заплатить из собственного кармана. Так прокомментировал последствия национализации ПриватБанка народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Кто заплатит за ПриватБанк и как это отразится на бюджете страны? Это риторические вопросы, ответы на которые знает вся страна. Конечно, за ПриватБанк заплатят налогоплательщики. Каждому украинцу он обойдется в несколько тысяч гривен, а то и в десятки тысяч. Потом, как заявила Гонтарева, его продадут. Что эта власть может и умеет сделать полезного, только уничтожить, закрыть, запретить, задавить, - и все только для того, чтобы набить карманы, нажиться", - сказал парламентарий.

"Вот, посмотрите, - заместитель Гонтаревой Рожкова, которая еще недавно прославилась знаменитыми пленками и этим своим "вау!" на новость о "полтиннике" отката. Это же противоправные действия, в частности, получение от российских банков во время войны взятки. все это изучают правоохранительные органы. А теперь она - почти святая - кричит "мы спасем страну!", "мы боремся за стабильность финансового рынка!" Люди, протрите глаза! Что эти воры хорошего могут сделать? Если 20 эпизодов доказывают преступления руководства Национально банка, в частности, конкретно Рожковой, - и после этого она рассказывает, что она спасает страну и всех нас. Мы что, в это верим?! Мы что, совсем безумные", - эмоционально заявил Рабинович.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 21 декабря ПАО "ПриватБанк" перешел в стопроцентную собственность государства. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины, в связи с чем государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций ПриватБанка.

Теги материала: Вадим Рабинович, ПриватБанк, национализация
Новости СМИ2
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