Рабинович: Ради личной наживы власть может закрыть, отжать, задавить и запретить

MIGnews.com.ua

За национализацию ПриватБанка каждому украинцу придется заплатить из собственного кармана. Так прокомментировал последствия национализации ПриватБанка народный депутат Украины, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Кто заплатит за ПриватБанк и как это отразится на бюджете страны? Это риторические вопросы, ответы на которые знает вся страна. Конечно, за ПриватБанк заплатят налогоплательщики. Каждому украинцу он обойдется в несколько тысяч гривен, а то и в десятки тысяч. Потом, как заявила Гонтарева, его продадут. Что эта власть может и умеет сделать полезного, только уничтожить, закрыть, запретить, задавить, - и все только для того, чтобы набить карманы, нажиться", - сказал парламентарий.

"Вот, посмотрите, - заместитель Гонтаревой Рожкова, которая еще недавно прославилась знаменитыми пленками и этим своим "вау!" на новость о "полтиннике" отката. Это же противоправные действия, в частности, получение от российских банков во время войны взятки. все это изучают правоохранительные органы. А теперь она - почти святая - кричит "мы спасем страну!", "мы боремся за стабильность финансового рынка!" Люди, протрите глаза! Что эти воры хорошего могут сделать? Если 20 эпизодов доказывают преступления руководства Национально банка, в частности, конкретно Рожковой, - и после этого она рассказывает, что она спасает страну и всех нас. Мы что, в это верим?! Мы что, совсем безумные", - эмоционально заявил Рабинович.