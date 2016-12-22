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Мечта Найема о кресле главы Нацполиции не сбудется
22.12.2016 13:42

Мечта Найема о кресле главы Нацполиции не сбудется

Депутат Верховной Рады Мустафа Найем (фракция "Блок Петра Порошенко") не может претендовать на должность главы Национальной полиции. Об этом сообщил член комиссии Евгений Захаров, пишут Українські Новини

По его словам, в конкурсном отборе могут принять участие претенденты с полным юридическим образованием (специалисты или магистры), стажем работы в области права не менее 7 лет после получения диплома и 5-летним управленческим стажем.

Исходя из этого, депутат Найем не сможет даже принять участие в конкурсе. "Он юристом не работал, он все время работал журналистом. Я был удивлен, что он будет подавать документы. Это фактически напрашиваться на то, что его документы вообще не будут рассматриваться. Ему сразу же откажут. Ну зачем так делать, я не понимаю. Для пиара, для скандала?" - сказал Захаров.

При этом он прогнозирует, что в конкурсе на должность главы Нацполиции будет большое количество участников - документы принимаются до 8 января 2017 года.

Захаров отметил, что комиссия провела всего одно заседание, но не в полном составе. Следующее назначено на 18 января 2017 года.

Как сообщал MIGnews.com.uа, объявляя конкурс на должность главы Наполиции, Министерство внутренних дел четко прописало сферу ответственности руководителя, базовые требования к соискателю, а также требования к личностным и профессиональным качествам. 

Теги материала: Национальная полиция, конкурс, Найем
Новости СМИ2
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