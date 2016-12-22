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ФСБ РФ склоняет украинцев к шпионажу прямо на границе
22.12.2016 13:06

ФСБ РФ склоняет украинцев к шпионажу прямо на границе

Государственная пограничная служба рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Российскую Федерацию без крайней необходимости, потому что при пересечении границы украинцев пытается вербовать ФСБ России. Об этом  на своей странице в Facebook сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Граждане Украины, которые в силу обстоятельств вынуждены часто посещать Российскую Федерацию, жалуются на психологическое и даже физическое давление со стороны правоохранительных органов страны-агрессора", - сообщает Слободян.

По его словам, спецслужбы РФ ведут учет граждан Украины с помощью пограничной базы "Каскад-Поток", поэтому в зону риска попадают те, кто часто пересекает границу или владеют авто с российской регистрации.

Слободян подчеркивает, что российские пограничники изымают у граждан Украины телефоны и паспорта, спецслужбы запугивают их и угрожают запретить въезд на территорию РФ, задают вопросы об участии в АТО, сотрудничестве с СБУ. Иногда вымогают деньги.

"В ходе бесед с гражданами Украины, которые задерживались на территории РФ, стало известно о неоднократных попытках сотрудников ФСБ РФ склонить их к конфиденциальному сотрудничеству или заставить признаться в разведывательной деятельности в пользу Украины. Многие из них рассказывали о применении против них физической силы, в том числе для того, чтобы последние признались в преступлениях, которых они не совершали", - сообщает Слободян.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее сотрудники управления ФСБ России по Крыму задержали двоих граждан Украины, разыскиваемых за совершение преступлений.  

Теги материала: Украина, Россия, граница, ФСБ, вербовка, Госпогранслужба
Новости СМИ2
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