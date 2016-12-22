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Порошенко наградил медалями и орденами 72 участников боевых действий на Донбассе
22.12.2016 12:29

Порошенко наградил медалями и орденами 72 участников боевых действий на Донбассе

Участники антитеррористической операции, которые получили ранения, были награждены президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Всего Порошенко наградил 72 военнослужащих.

В частности 8 военных, четверо из которых погибли во время артиллерийских обстрелов получили орден "За мужество" ІІІ степени.

Среди награжденных бойцов Александр Яцун, выпонявший с ноября 2014 года по апрель 2015 года служивший в АТО. Яцун принимал участие в обороне Донецкого аэропорта, воевал в Опытном и Водяном. В ходе вражеских обстрелов украинских позиций 19 апреля 2015 года получил пулевое ранение не совместимое с жизнью.

Также орденом За мужество III степени награжден матрос Александр Фрайтаг, служивший с августа 2014 года в зоне проведения АТО, в частности в Широкино. В октябре 2016 года обнаружил диверсионно-разведывательную группу боевиков и в ходе столкновения с противником получил тяжелые ранения.

Кроме того, медалью Защитника Отечества награждено 64 военнослужащих, также получивших ранения в зоне проведения в ходе боевых действий на Донбассе.

Как сообщал MIGnews.com.ua, во вторник, 6 декабря, в Мариинском дворце Президент Украины – Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко наградил военнослужащих и работников ВС Украины государственными наградами по случаю 25-й годовщины ВСУ. 

Теги материала: Порошенко, награждение, награда, орден, медаль, мужество, военнослужащие, Донбасс, АТО
Новости СМИ2
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