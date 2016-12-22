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Верховная Рада 22.12.16. ТРАНСЛЯЦИЯ
22.12.2016 10:39

Верховная Рада 22.12.16. ТРАНСЛЯЦИЯ  Видеорепортаж

В четверг, 22 декабря, председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее заседание парламента. В сессионном зале зарегистрировались 327  народных депутатов.

На повестке дня заседания парламента стоит рассмотрение повышения заработной платы народным депутатам.. Проект постановления о финансовом обеспечении деятельности ВР вынесен на рассмотрение в первом чтении. С докладом выступит первый заместитель главы комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины Павел Пинзеник.

Также парламент рассмотрит вопрос пребывания Надежды Савченко в составе делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Кроме того, парламент рассмотрит проект постановления о праздновании памятных дат и юбилеев в 2017 году.

Как сообщал MIGnews.com.uа,  21 декабря члены комитета Верховной Рады по иностранным делам зарегистрировали проект постановления №5572, в котором  предлагают исключить народного депутата Надежду Савченко из состава постоянной делегации Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Теги материала: Верховная Рада, зарплата, заседание, видео
Новости СМИ2
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