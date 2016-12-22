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Помилованных Порошенко осужденных сторонников "ЛНР" и "ДНР" передадут боевикам
22.12.2016 10:28

Помилованных Порошенко осужденных сторонников "ЛНР" и "ДНР" передадут боевикам

Девять осужденных сторонников так называемых "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики" были помилованы президентом Украины Петром Порошенко. 

Соответствующий указ президента Украины о помиловании опубликован на сайте главы государства.

Притом первый вице-спикер Верховной Рады Украины, представитель украинской стороны в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook, что помилованные президентом Украины люди будут переданы ОРДЛО.

По ее словам, Украина ожидает, что и "другая сторона проявит гуманизм накануне праздников, и процесс освобождения пленников будет разблокирован".

"Именно этой теме была полностью посвящена в Минске работа гуманитарной группы. Несколько часов трудного разговора", - рассказала Геращенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в среду, 21 декабря, специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что для осуществления обмена заложниками по формуле "все на всех" необходимо уточнить и проверить списки задержанных лиц с обеих сторон конфликта на Донбассе.

Теги материала: Порошенко, осужденные, помилование, ЛНР, ДНР, Геращенко
Новости СМИ2
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