Помилованных Порошенко осужденных сторонников "ЛНР" и "ДНР" передадут боевикам

MIGnews.com.ua

Девять осужденных сторонников так называемых "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики" были помилованы президентом Украины Петром Порошенко.

Соответствующий указ президента Украины о помиловании опубликован на сайте главы государства.

Притом первый вице-спикер Верховной Рады Украины, представитель украинской стороны в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook, что помилованные президентом Украины люди будут переданы ОРДЛО.

По ее словам, Украина ожидает, что и "другая сторона проявит гуманизм накануне праздников, и процесс освобождения пленников будет разблокирован".

"Именно этой теме была полностью посвящена в Минске работа гуманитарной группы. Несколько часов трудного разговора", - рассказала Геращенко.