Помилованных Порошенко осужденных сторонников "ЛНР" и "ДНР" передадут боевикам

Девять осужденных сторонников так называемых "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики" были помилованы президентом Украины Петром Порошенко.
Соответствующий указ президента Украины о помиловании опубликован на сайте главы государства.
Притом первый вице-спикер Верховной Рады Украины, представитель украинской стороны в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook, что помилованные президентом Украины люди будут переданы ОРДЛО.
По ее словам, Украина ожидает, что и "другая сторона проявит гуманизм накануне праздников, и процесс освобождения пленников будет разблокирован".
"Именно этой теме была полностью посвящена в Минске работа гуманитарной группы. Несколько часов трудного разговора", - рассказала Геращенко.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в среду, 21 декабря, специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что для осуществления обмена заложниками по формуле "все на всех" необходимо уточнить и проверить списки задержанных лиц с обеих сторон конфликта на Донбассе.