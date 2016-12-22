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Аксенов назвал Резолюцию ООН по Крыму "пропагандистским штампом"
22.12.2016 10:35

Аксенов назвал Резолюцию ООН по Крыму "пропагандистским штампом"

Самопровозглашенный "глава" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявляет, что резолюция ООН по нарушениям прав человека на полуострове политически мотивирована и необъективна. Об этом он написал в соцсети Facebook.

"Ничего общего с реальным положением дел на полуострове эта резолюция не имеет, она содержит пропагандистские штампы вместо доказательств", - написал Аксенов и заметил, что "все иностранные делегации, которые приезжали в Крым после воссоединения с Россией, отмечали мир, согласие и отсутствие какой-либо дискриминации по национальному, религиозному и другим признакам".

По мнению Аксенова, ООН следует обратить внимание на ситуацию с правами человека в Украине, поскольку "киевский режим уничтожает собственный народ, преследует и убивает инакомыслящих, проводит насильственную украинизацию, ущемляет права национальных меньшинств, разжигает межнациональную и межконфессиональную вражду".

"Глава" оккупированного Крыма заявляет, что Киев организовал водную, транспортную, продовольственную и энергетическую блокаду Крыма, засылает на территорию полуострова диверсионные группы, но "всего этого представители государств, проголосовавшие за пропагандистскую листовку, сочиненную киевским режимом, видеть не желают".

"Очевидно, что принятие резолюции политически мотивировано, ни о какой объективности, а тем более заботе о соблюдении прав крымчан, речь не идет", - пишет Аксенов и высказывает готовность "принять иностранных наблюдателей в Крыму, если такое решение примет gрезидент (России Владимир Путин, - ред)".

Как сообщал MIGnews.com.uа, в vиссии Украины в ООН считают, что Резолюция Генассамблея ООН  о нарушениях Россией прав человека на временно оккупированном украинском полуострове Крым является бескомпромиссным юридическим инструментом для дальнейшей деоккупации Крыма.  77 стран, в том числе Армения, Беларусь, Казахстан и Узбекистан, резолюцию  не поддержали

Теги материала: Крым, оккупация, Аксенов, ООН, резолюция
Новости СМИ2
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