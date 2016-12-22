За прошлый год власти Германии выдворили почти 24 тысячи мигрантов

MIGnews.com.ua

За прошлый год власти Федеративной Республики Германия выслали из страны почти 24 тысячи мигрантов. Об этом сообщила РБК - Украина .

По данным источника, решение о добровольной и принудительной отправке из страны стольких граждан приняло министерство внутренних дел Германии.

Кроме этого до первого декабря было принято решение по выделению компенсации 51 243 людям, которые выразили желание добровольно покинуть Германию.

Стоит отметить, что в прошлом году число таких заявок составило более 35 тысяч. Но несмотря на это, процесс высылки из Германии происходит гораздо менее активно, чем прием новых беженцев.