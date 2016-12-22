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Онищенко пообещал раскрыть все тайны на допросе НАБУ
22.12.2016 09:21

Онищенко пообещал раскрыть все тайны на допросе НАБУ

В четверг, 22 декабря, Национальное антикоррупционное бюро запланировало допросить депутата Александра Онищенко по видеосвязи. Об этом сообщает Корреспондент.

Беглый олигарх обещал, что на допросе он будет предельно откровенным и раскроет все тайны, ведь ему, как он заявлял ранее, скрывать нечего.

"Наконец-то после того как они узнали, что я буду проводить конференцию, они согласились на завтра на скайп-конференцию. Поэтому необходимые доказательства, которые у меня есть, я по возможности передам", - сказал он.

Стоит отметить, что допрос Александра Онищенко назначен на 12:00.

Напомним, в Украине на Александра Онищенко заведено уголовное дело по коррупционным схемам с газом Укргаздобычи.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Интерпол решил отказать в объявлении Онищенко в международный розыск.

Теги материала: Онищенко, допрос, НАБУ, откровение, секрет, Укргаздобыча, газ
Новости СМИ2
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