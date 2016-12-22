Онищенко пообещал раскрыть все тайны на допросе НАБУ

MIGnews.com.ua

В четверг, 22 декабря, Национальное антикоррупционное бюро запланировало допросить депутата Александра Онищенко по видеосвязи. Об этом сообщает Корреспондент .

Беглый олигарх обещал, что на допросе он будет предельно откровенным и раскроет все тайны, ведь ему, как он заявлял ранее, скрывать нечего.

"Наконец-то после того как они узнали, что я буду проводить конференцию, они согласились на завтра на скайп-конференцию. Поэтому необходимые доказательства, которые у меня есть, я по возможности передам", - сказал он.

Стоит отметить, что допрос Александра Онищенко назначен на 12:00.

Напомним, в Украине на Александра Онищенко заведено уголовное дело по коррупционным схемам с газом Укргаздобычи.