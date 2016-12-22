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В МИД задумались о введении визового режима с Россией
22.12.2016 09:00

В МИД задумались о введении визового режима с Россией

Украина должна постепенно начать контролировать, кто приезжает к нам из России. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире "Сніданку з 1+1", пишет ТСН

По словам министра, "визовый режим – это отношения между цивилизованными странами".

Но, отвечая на вопрос журналистов о том, стоит ли вводить визовый режим с Россией, Климкин заявил, что в результате принятия такого решения от этой страны можно ожидать провокаций.

"У нас война с Россией, причем и классическая, и гибридная. Но в то же время у нас есть несколько миллионов наших сограждан в России. И Россия знает, какие провокации сделать в случае того, когда мы будем вводить визовый режим. Сейчас это анализируем и потом выйдем с предложением относительно того, как мы это будем делать и в отношении временных рамок", - отметил Климкин.

Как сообщал MIGnews.com.uа, после допроса в Генпрокуратуре по делу Майдана  экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что уже пришло время для отмены безвизового режима между Украиной и Российской Федерацией

Теги материала: Украина, Россия, визовый режим, провокации, МИД Украины
Новости СМИ2
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