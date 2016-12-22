Американские беспилотники разочаровали Украину

MIGnews.com.ua

Разведывательные беспилотники Raven RQ-11B Analog Raven Systems, полученные Украиной от США, являются неэффективными.

Об этом заявил советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Натан Хазин, передает Reuters.

"С самого начала это было неправильное решение использовать эти беспилотники", - считает он.

Хазин заявил, что если бы мог, то он вернул бы все 72 беспилотника американцам.

В руководстве ВСУ утверждают, что американские беспилотники незащищены от перехвата и глушения современными средствами радиоэлектронной борьбы.

"Комплексы являются аналоговыми, поэтому каналы и данные являются незащищенными от перехвата и глушения современными средствами радиоэлектронной борьбы", − уверяет Хазин.

По его словам, уязвимость беспилотников США дает возможность противнику определить украинские военные позиции.

Также советник начальника Генштаба считает, что у этих беспилотников слишком короткий срок работы от батареи, что мешает им выполнять главную задачу − разведку артиллерийских позиций врага.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, футболист сборной Украины и испанской футбольной команды "Бетис" Роман Зозуля передал Главному управлению разведки Министерства обороны Украины беспилотный летательный аппарат "Аист". Фонд "Народная Армия", основателем которого является Зозуля, передаст беспилотник в АТО.

Футболист также отметил, что теперь у украинских военных будет на одну "птичку" больше, что обеспечит больше точных разведданых, больше пораженных целей и, что самое главное, сохраненные жизни бойцов.