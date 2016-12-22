Депутаты просят Раду исключить Савченко из делегации в ПАСЕ

MIGnews.com.ua

Члены комитета Верховной Рады по иностранным делам предлагают исключить народного депутата Надежду Савченко из состава постоянной делегации Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Проект постановления №5572 зарегистрирован и опубликован на сайте Верховной Рады 21 декабря.

"Комитет на своем заседании 21 декабря 2016 года (Протокол №82) рассмотрел вопрос о необходимости внесения изменений в Постановление Верховной Рады Украины "Об Обращении Верховной Рады Украины к международным организациям и межпарламентским ассамблеям по освобождению украинской летчицы и народного депутата Украины восьмого созыва Надежды Викторовны Савченко" от 25 декабря 2014 № 45-VIII", - говорится в представлении к постановлению.

Депутаты считают, что внесение новоизбранного народного депутата Украины восьмого созыва Савченко Н.В позаквотно в состав ПАСЕ способствовало освобождению летчицы из российского плена и ее возвращению в Украину.

Ссылаясь на изменение обстоятельств, "несоблюдение равенства условий назначения членов Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ", статьи 93 Конституции Украины и статьи 89 Регламента Верховной Рады Украины члены Комитета по иностранным делам предлагают "исключить пункт 2 Постановления, которым Савченко Н.В. была избрана членом Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ позаквотно".

Докладчиком по этому вопросу определен председатель подкомитета по вопросам межпарламентских связей, двусторонних и многосторонних отношений Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Арьев.

Инициаторами постановления стали: председатель Комитета Анна Гопко ("Самопомич"), депутаты Владимир Арьев, Ирина Луценко, Светлана Залищук ("Блок Петра Порошенко"), Александр Присяжнюк ("Народный фронт"), Виктор Вовк (Радикальная партия Олега Ляшко) и Сергей Ларин ("Оппозиционный блок").

Как сообщал MIGnews.com.uа, 16 декабря 2016 года фракция "Батькивщина" на своем заседании приняла решение исключить из состава фракции народного депутата Украины Савченко Надежду Викторовну за деятельность, не совместимую с программными принципами и принципами деятельности партии и фракции в Верховной Раде.