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В Киеве из-за прорыва на теплосетях 800 домов остались без отопления
02.11.2017 15:58

В Киеве из-за прорыва на теплосетях 800 домов остались без отопления

В Киеве 800 домов остались без отопления из-за аварии на теплосетях. Такое заявление сделал председатель киевской городской государственной администрации Виталий Кличко, сообщает его пресс-служба.

"По последней информации, около 800 домов были отключены от подачи тепла из-за аварийных ситуаций, которые возникли на теплосетях", - заявил мэр Киева.

При этом он подчеркнул, что каждый отопительный сезон в Киеве происходят прорывы теплосетей.

Кличко заверил, что в течение двух дней ремонтные бригады устранят все проблемы и в дома киевлян вернется тепло.

"Я прошу извинения у тех, кто сейчас без тепла, но мы в круглосуточном режиме устраняем аварии. У нас слишком устаревшие коммуникации теплоснабжения, в обновление которых средства не вкладывали десятками лет", - отметил Кличко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что полный запуск системы отопления в Киеве занимает неделю, так как она является одной из самых больших в Европе.

Теги материала: Виталий Кличко, отопление, авария, теплосеть
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