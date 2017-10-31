В полиции объяснили, почему сняли усиленную охрану возле Рады

MIGnews.com.ua

Начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что охрана правопорядка у здания Верховной Рады Украины обеспечивается в обычном режиме, пишет УНИАН .

По словам Крищенко, во вторник, 31 октября, было принято решение перевести правоохранителей на обычный режим несения службы из-за немногочисленного количества участников акции.

"Было принято решение изменить режим несения службы для патрулей, которые обеспечивают охрану порядка на этой акции. Кроме этого, мы провели встречи с активистами палаточного городка и организатором, который подавал заявку в КГГА, их предупредили об изменении режима несения службы, - рассказал глава ГУ НП Киева. - Держать крупные силы полиции и Национальной гвардии здесь нецелесообразно, они нужны в других местах Киева для обеспечения безопасности и раскрытия преступлений. Под Верховной Радой остаются наряды патрульной полиции, пешие патрули в Мариинском парке и прилегающей территории, а также военнослужащие для охраны административного здания".