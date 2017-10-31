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В полиции объяснили, почему сняли усиленную охрану возле Рады
Фото: УНИАН
31.10.2017 18:34

В полиции объяснили, почему сняли усиленную охрану возле Рады

Начальник Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что охрана правопорядка у здания Верховной Рады Украины обеспечивается в обычном режиме, пишет УНИАН.

По словам Крищенко, во вторник, 31 октября, было принято решение перевести правоохранителей на обычный режим несения службы из-за немногочисленного количества участников акции.

"Было принято решение изменить режим несения службы для патрулей, которые обеспечивают охрану порядка на этой акции. Кроме этого, мы провели встречи с активистами палаточного городка и организатором, который подавал заявку в КГГА, их предупредили об изменении режима несения службы, - рассказал глава ГУ НП Киева. - Держать крупные силы полиции и Национальной гвардии здесь нецелесообразно, они нужны в других местах Киева для обеспечения безопасности и раскрытия преступлений. Под Верховной Радой остаются наряды патрульной полиции, пешие патрули в Мариинском парке и прилегающей территории, а также военнослужащие для охраны административного здания".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков принял решение отозвать правоохранителей, которые следили за порядком под Верховной Радой, где проходит митинг. 

Теги материала: Андрей Крищенко, Национальная полиция, Верховная Рада, охрана, правопорядок
Новости СМИ2
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