В Киеве состоялся мирный марш за декриминализацию конопли

MIGnews.com.ua

В центре Киева прошел марш при участии 100 человек за декриминализацию хранения без цели сбыта марихуаны, сообщают Украинские новости.

Известно, что акция началась в полдень у здания Кабмина на Грушевского. Активисты требовали отменить уголовную ответственность за хранение незначительного количества конопли без цели сбыта.

По словам организаторов шествия, в 2016 году было вынесено судами более 7 тысяч приговоров гражданам за хранение незначительного количества марихуаны. Активисты считают это ненормальной ситуацией и требуют заменить уголовную ответственность на административную (штраф).

Сообщается, что митинг прошел мирно, участники скандировали лозунги и раздавали журналистам и прохожим семена испанской конопли.

Правопорядок охраняли около 10 полицейских.