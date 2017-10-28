В Киеве состоялся мирный марш за декриминализацию конопли

В центре Киева прошел марш при участии 100 человек за декриминализацию хранения без цели сбыта марихуаны, сообщают Украинские новости.
Известно, что акция началась в полдень у здания Кабмина на Грушевского. Активисты требовали отменить уголовную ответственность за хранение незначительного количества конопли без цели сбыта.
По словам организаторов шествия, в 2016 году было вынесено судами более 7 тысяч приговоров гражданам за хранение незначительного количества марихуаны. Активисты считают это ненормальной ситуацией и требуют заменить уголовную ответственность на административную (штраф).
Сообщается, что митинг прошел мирно, участники скандировали лозунги и раздавали журналистам и прохожим семена испанской конопли.
Правопорядок охраняли около 10 полицейских.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, жительница города Пятихатки Днепропетровской области хранила в своем доме 1,5 килограмма марихуаны, расфасованной в десять слип-пакетов.