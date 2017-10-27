В Киеве закроют одну из станций скоростного трамвая

На выходные, 28 и 29 октября, в Киеве закроют станцию Борщаговской линии скоростного трамвая "Полевая". Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевпастранс".
По полученным данным, станцию закроют из-за проведения ремонтных работ в вестибюле.
"На указанный период движение трамваев маршрутов №№ 1, 3 по станции "Полевая" организовано без остановки для посадки и высадки пассажиров", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пассажиров одного из столичных трамваев эвакуировали после того, как транспортное средство загорелось на ходу. Инцидент произошел вблизи торгово-развлекательного центра "Проспект" на улице Гната Хоткевича.
Коммунальное предприятие "Киевпастранс" объявило о старте тендера на создание проекта трамвайного маршрута до Дворца Спорта.