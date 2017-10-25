Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Киев
В Киеве задолженность за тепло превысила 2,5 млрд гривен
25.10.2017 12:50

В Киеве задолженность за тепло превысила 2,5 млрд гривен

В Киеве задолженность потребителей за тепловую энергию достигла 2,6 миллиарда гривен. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте Киевэнерго.

"Задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед Киевэнерго на 1 октября составила 2,6 миллиарда гривен. Наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду имеют население и жилищно-эксплуатационные организации столицы - 1,3 миллиарда гривен и 682 миллиона гривен соответственно", - говорится в сообщении.

По полученным данным, больше всего задолжали предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности, население, предприятия и организации, финансируемые из государственного бюджета.

Кроме того, сообщается, что задолженность жителей Киева за отопление и горячую воду составила 1,3 млрд гривен. В частности, за отопление сумма долга достигла 741 250 000 гривен, а за горячую воду - 582 140 000 гривен.

Как сообщал MIGnews.com.ua, отопительный сезон для всех категорий потребителей начали возобновлять в понедельник, 23 октября, во Львове.

Теги материала: Киев, Киевэнерго, задолженность, отопление, горячая вода
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Киевэнерго заявляет об угрозе отключения воды в столице
Важное
Киевэнерго заявляет об угрозе отключения воды в столице
В центре столицы на протяжении двух месяцев будет ограничено движение
Важное
В центре столицы на протяжении двух месяцев будет ограничено движение
В Киеве на Подоле ограничат движение транспорта
Важное
В Киеве на Подоле ограничат движение транспорта
В Киеве метро будет работать на час дольше
Важное
В Киеве метро будет работать на час дольше
В Киеве на выходных изменят маршрут нескольких автобусов и троллейбусов
Важное
В Киеве на выходных изменят маршрут нескольких автобусов и троллейбусов
В Киеве около 700 домов остаются без горячей воды
Важное
В Киеве около 700 домов остаются без горячей воды

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
Эксклюзив  Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
24.10.2017
Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017
Шевченко рассказал о своих политических планах
Эксклюзив  Шевченко рассказал о своих политических планах
23.10.2017
Новак назвал причину решения МВФ прекратить сотрудничество с Украиной
Эксклюзив  Новак назвал причину решения МВФ прекратить сотрудничество с Украиной
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика