В Киеве задолженность за тепло превысила 2,5 млрд гривен

MIGnews.com.ua

В Киеве задолженность потребителей за тепловую энергию достигла 2,6 миллиарда гривен. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте Киевэнерго.

"Задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед Киевэнерго на 1 октября составила 2,6 миллиарда гривен. Наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду имеют население и жилищно-эксплуатационные организации столицы - 1,3 миллиарда гривен и 682 миллиона гривен соответственно", - говорится в сообщении.

По полученным данным, больше всего задолжали предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности, население, предприятия и организации, финансируемые из государственного бюджета.

Кроме того, сообщается, что задолженность жителей Киева за отопление и горячую воду составила 1,3 млрд гривен. В частности, за отопление сумма долга достигла 741 250 000 гривен, а за горячую воду - 582 140 000 гривен.