Киевэнерго заявляет об угрозе отключения воды в столице

По состоянию на субботу, 21 октября, долг киевлян за электрическую энергию перед Киевэнерго достиг 332,15 миллионов гривен, сообщает Корреспрондент.
По данным источника, основными должниками остаются предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности (491,4 млн гривен) и население. Больше всех задолжал Киевский метрополитен – 201,5 млн гривен.
Стоит отметить, что крупнейшими должниками являются потребители Дарницкого, Святошинского и Соломенского районов – 48,9 млн гривен, 37,4 млн гривен и 37,4 млн гривен соответственно.
Кроме этого, Задолженность госбюджета по компенсации льгот и субсидий за электроэнергию перед Киевэнерго составляет 141,49 млн гривен, из них долг Киевводоканала - 53,71 млн гривен.
"То есть, еще до отопительного сезона дефицит уже превышает 2,5 млрд грн. До конца отопительного сезона разрыв в потребностях и бюджетном финансировании может достичь 10-12 млрд гривен, в том числе, по Киеву – 1,7 млрд гривен. В Киевэнерго считают, что распределение средств на льготы и субсидии по Украине идет неравномерно", - рассказали в Киевэнерго.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в Киеве по состоянию на четверг, 19 октября, к отоплению подключили 4,9% жилых домов. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте компания "Киевэнерго".