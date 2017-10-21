Киевэнерго заявляет об угрозе отключения воды в столице

MIGnews.com.ua

По состоянию на субботу, 21 октября, долг киевлян за электрическую энергию перед Киевэнерго достиг 332,15 миллионов гривен, сообщает Корреспрондент .

По данным источника, основными должниками остаются предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности (491,4 млн гривен) и население. Больше всех задолжал Киевский метрополитен – 201,5 млн гривен.

Стоит отметить, что крупнейшими должниками являются потребители Дарницкого, Святошинского и Соломенского районов – 48,9 млн гривен, 37,4 млн гривен и 37,4 млн гривен соответственно.

Кроме этого, Задолженность госбюджета по компенсации льгот и субсидий за электроэнергию перед Киевэнерго составляет 141,49 млн гривен, из них долг Киевводоканала - 53,71 млн гривен.

"То есть, еще до отопительного сезона дефицит уже превышает 2,5 млрд грн. До конца отопительного сезона разрыв в потребностях и бюджетном финансировании может достичь 10-12 млрд гривен, в том числе, по Киеву – 1,7 млрд гривен. В Киевэнерго считают, что распределение средств на льготы и субсидии по Украине идет неравномерно", - рассказали в Киевэнерго.