В центре столицы на протяжении двух месяцев будет ограничено движение

MIGnews.com.ua

В центральном районе Киева, начиная с 29 ноября по 31 января следующего года, будет частично ограничено движение всех видов транспорта на Владимирском проезде из-за новогодне-рождественских праздников. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В КГГА отметили, что что с 29 ноября 2017 года по 31 января 2018 года движение транспорта запретят вдоль Владимирского проезда - от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади.

Также на период праздников 19 и 31 декабря, 1 и 7 января будут введены временные ограничения на движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда - от дома № 23 на улице Софиевской до Михайловской площади, а также на улице Владимирской - от Рыльского переулка до Владимирского проезда.

"В работу маршрутов наземного пешеходного транспорта общего пользования, путь следования которых проходит указанными улицами, будут внесены изменения, о чем сообщим дополнительно", - рассказали представители Киевской городской государственной администрации.