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В Киеве на Подоле ограничат движение транспорта
20.10.2017 08:58

В Киеве на Подоле ограничат движение транспорта

В субботу, 21 октября, в Киеве на Подоле ограничат движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Коммунальной корпорации "Киевавтодор" на своей странице в Facebook.

"С 08:00 до 18:00 21 октября 2017 года в связи с фрезерованием асфальтобетонного покрытия будет частично ограничено движение транспорта на улице Набережно-Крещатицкая на перекрестке с улицей Нижний Вал и Верхний Вал", - говорится в сообщении пренсс-сллужбы.

Кроме этого, "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Киеве на неделю ограничат движение по мосту Метро. Такие ограничения связаны с проведением ремонтных работ дорожного покрытия.

Теги материала: Киев, ограничение, ремонтные работы
Новости СМИ2
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