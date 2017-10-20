В Киеве на Подоле ограничат движение транспорта

MIGnews.com.ua

В субботу, 21 октября, в Киеве на Подоле ограничат движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Коммунальной корпорации "Киевавтодор" на своей странице в Facebook.

"С 08:00 до 18:00 21 октября 2017 года в связи с фрезерованием асфальтобетонного покрытия будет частично ограничено движение транспорта на улице Набережно-Крещатицкая на перекрестке с улицей Нижний Вал и Верхний Вал", - говорится в сообщении пренсс-сллужбы.

Кроме этого, "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.