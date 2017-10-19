В Киеве метро будет работать на час дольше

MIGnews.com.ua

С 19 на 20 октября столичное метро будет работать на час дольше за футбольного матча "Динамо" и "Янг Бойз". Об этом сообщает пресс-службу киевского метрополитена.

"С 19 на 20 октября работа метрополитена будет продлена на один час. Такие меры предусмотрены за проведения на НСК" Олимпийский "футбольного матча между командами" Динамо "(Киев, Украина) и" Янг Бойз "(Берн, Швейцария)", - рассказали в пресс-службе.

Кроме этого, 19 октября с 21:05 до 22:05 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, а "Площадь Льва Толстого" - на вход. К закрытию поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки.

После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход в этих станций.