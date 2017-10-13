В Киеве на выходных изменят маршрут нескольких автобусов и троллейбусов

MIGnews.com.ua

В Киеве, в связи с проведением продовольственных ярмарок на улицах Лесковской, Иорданской и Марины Цветаевой вносятся изменения в работу общественного пассажирского транспорта. Об этом сообщают в КГГА.

По данным источника, в субботу, 14 октября, , на ул. Лесковской, на участке от ул. Милославской до ул. Радунской, автобусы маршрута № 61 будут курсировать от железнодорожной платформы Троещина до ул. Радунской (без заезда на улицу Лесковскую и Милославскую).

Также на ул. Иорданской движение троллейбусов маршрута № 34 организовано по такому маршруту: ул. Северная – ул. Героев Сталинграда – ул. Маршала Тимошенко – ст. м. Минская – ул. Маршала Тимошенко – просп. Героев Сталинграда – ул. Степана Бандеры.

Кроме этого, на ул. Марины Цветаевой, на участке от ул. Маяковского до ул. Закревского, движение троллейбусов маршрута № 37-А будет организовано по троллейбусному маршруту № 37.