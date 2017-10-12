В Киеве около 700 домов остаются без горячей воды

MIGnews.com.ua

Власти столицы Украины постепенно продолжают решать проблемы, связанные с горячим водоснабжением в городе. Об этом рассказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, говорится на официальном сайте пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Пантелеев отметил, что вопрос подключения горячего водоснабжения в жилые дома в текущее время наиболее актуальный, так как более 700 помещений по состоянию на сегодня не имеют услуги, так как на тепловых сетях ведутся ремонтные работы.

Кроме того, замглавы КГГА подчеркнул, что наиболее проблемные участки - это Оболонский, Шевченковский и Соломенский районы. В текущее время теплопоставщики работают в максимально интенсивном режиме, чтобы завершить все работы до старта отопительного сезона.