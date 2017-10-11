Кличко рассказал, когда в жилых домах столицы включат отопление

MIGnews.com.ua

В жилых домах Киева подключение к отоплению начнется в понедельник, 16 октября 2017 года. О соответствующем факте заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации на своем официальном сайте.

По словам городского главы, на 16 октября запланировано осуществление запуска системы отопления для подачи тепла в жилые помещения Киева, однако для полноценного запуска понадобится еще несколько дней.

"Сейчас школы, больницы и детсады подключаются по их заявкам. А со следующего понедельника мы запускаем систему отопления для подачи тепла в жилые дома города. Технологически нужно 7-10 дней, чтобы система полностью запустилась и эффективно работала", - отметил мэр Киева.