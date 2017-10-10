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Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
10.10.2017 21:24

Эксклюзив  Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что строительство метро на Троещину невозможно без Подольско-воскресенского моста.  Об этом он сообщил в прямом эфире программы "Большое интервью" на телеканале NewsOne.

"Без строительства Подольско-воскресенского моста мы не сможем построить метро (на Троещину - ред.). Через три недели я еду в Германию на форум инвесторов, где мы будем привлекать средства на строительство моста", - сказал Кличко.

Кроме этого, мэр Киева отметил, что на данный момент рассматривается проект постройки метро на "Виноградарь". Он также сообщил, что в течение трех лет планируется построить две новых станции.

Как сообщал MIGnews.com.ua, мэр Киева Виталий Кличко отдал поручение о проверке всех учебных заведений и детских учреждений на соблюдение правил пожарной безопасности.

Теги материала: Троещина, метро, Кличко
Новости СМИ2
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