Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину

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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что строительство метро на Троещину невозможно без Подольско-воскресенского моста. Об этом он сообщил в прямом эфире программы "Большое интервью" на телеканале NewsOne .

"Без строительства Подольско-воскресенского моста мы не сможем построить метро (на Троещину - ред.). Через три недели я еду в Германию на форум инвесторов, где мы будем привлекать средства на строительство моста", - сказал Кличко.

Кроме этого, мэр Киева отметил, что на данный момент рассматривается проект постройки метро на "Виноградарь". Он также сообщил, что в течение трех лет планируется построить две новых станции.