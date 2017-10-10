В КГГА заявили о возможности задержек с запуском отопительного сезона

MIGnews.com.ua

В этом году в Киеве могут возникнуть задержки с запуском отопительного сезона. Такое заявление сделал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

По словам столичного чиновника, это может произойти из-за того, что тепло начнут подавать исключительно по технологии безопасного старта, а для этого нужно 7-10 дней.

"Подключение жилого фонда начнется после того как среднесуточная температура в течение трех дней будет составлять ниже +8 градусов. И на старте отопительного периода необходимо соблюдать установленный технологический график… Для запуска теплоносителя в более 2,6 тыс. км тепловых сетей, более 11 тысяч многоквартирных домов необходимо до 10 дней", - заявил Пантелеев.

При этом он подчеркнул, что в понедельник, с 9 октября, в Киеве начали подачу тепла в больницы, детские сады и школы.