В КГГА заявили о возможности задержек с запуском отопительного сезона

В этом году в Киеве могут возникнуть задержки с запуском отопительного сезона. Такое заявление сделал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
По словам столичного чиновника, это может произойти из-за того, что тепло начнут подавать исключительно по технологии безопасного старта, а для этого нужно 7-10 дней.
"Подключение жилого фонда начнется после того как среднесуточная температура в течение трех дней будет составлять ниже +8 градусов. И на старте отопительного периода необходимо соблюдать установленный технологический график… Для запуска теплоносителя в более 2,6 тыс. км тепловых сетей, более 11 тысяч многоквартирных домов необходимо до 10 дней", - заявил Пантелеев.
При этом он подчеркнул, что в понедельник, с 9 октября, в Киеве начали подачу тепла в больницы, детские сады и школы.
Как сообщал MIGnews.com.ua, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что Украина полностью готова к отопительному сезону 2017-2018 годов.