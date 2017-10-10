Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Киев
В КГГА заявили о возможности задержек с запуском отопительного сезона
10.10.2017 15:42

В КГГА заявили о возможности задержек с запуском отопительного сезона

В этом году в Киеве могут возникнуть задержки с запуском отопительного сезона. Такое заявление сделал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

По словам столичного чиновника, это может произойти из-за того, что тепло начнут подавать исключительно по технологии безопасного старта, а для этого нужно 7-10 дней.

"Подключение жилого фонда начнется после того как среднесуточная температура в течение трех дней будет составлять ниже +8 градусов. И на старте отопительного периода необходимо соблюдать установленный технологический график… Для запуска теплоносителя в более 2,6 тыс. км тепловых сетей, более 11 тысяч многоквартирных домов необходимо до 10 дней", - заявил Пантелеев.

При этом он подчеркнул, что в понедельник, с 9 октября, в Киеве начали подачу тепла в больницы, детские сады и школы.

Как сообщал MIGnews.com.ua, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что Украина полностью готова к отопительному сезону 2017-2018 годов.

Теги материала: КГГА, тепло, отопление, отопительный сезон
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [12] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В КГГА рассказали, когда в Киеве включат отопление
Важное
В КГГА рассказали, когда в Киеве включат отопление
В трех районах Киева отключат воду
Важное
В трех районах Киева отключат воду
В КГГА объяснили, зачем снесли МАФы возле метро "Политехнический институт"
Важное
В КГГА объяснили, зачем снесли МАФы возле метро "Политехнический институт"  Фоторепортаж
В КГГА заявили о распространении кори в столице
Важное
В КГГА заявили о распространении кори в столице
В Киеве парковка по выходным будет бесплатной
Важное
В Киеве парковка по выходным будет бесплатной
Киевский метрополитен переходит на новые жетоны
Важное
Киевский метрополитен переходит на новые жетоны

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ
Эксклюзив  Арьев рассказал, что сделает Украина после возвращения России в состав ПАСЕ  Видеорепортаж
10.10.2017
Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций
Эксклюзив  Логвинский: Аграмунт начал реализовывать план России по снятию санкций  Видеорепортаж
08.10.2017
Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
Эксклюзив  Наливайченко: Необходимо снять неприкосновенность с депутатов и президента
08.10.2017
Политолог: Запрет на поездки украинских политиков в РФ нарушает права человека
Эксклюзив  Политолог: Запрет на поездки украинских политиков в РФ нарушает права человека
08.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика