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Киевавтодор ограничит движение по Московскому мосту
09.10.2017 21:35

Киевавтодор ограничит движение по Московскому мосту

В Киеве частично ограничат движение транспорта по Московскому мосту во вторник, 9 октября, и среду,10 октября, сообщили в пресс-службе коммунальная корпорация "Киевавтодор" в Facebook.

Известно, что в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Московском мосту в направлении движения с проспекта Степана Бандеры на улице Генерала Ватутина будет частично ограничено движение транспорта возле остановки общественного транспорта "Парк "Дружбы Народов".

Таким образом, движение транспорта на данном участке ограничат с 22:00 9 октября до 06:00 10 октября, а также с 22:00 10 октября до 06:00 11 октября.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, активисты заблокировали движение транспорта на контрольно-пропускном пункте "Ягодин" на границе с Польшей.

Теги материала: Киевавтодор, дороги, Московский мост, ограничение
Новости СМИ2
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