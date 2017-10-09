Киевавтодор ограничит движение по Московскому мосту

MIGnews.com.ua

В Киеве частично ограничат движение транспорта по Московскому мосту во вторник, 9 октября, и среду,10 октября, сообщили в пресс-службе коммунальная корпорация "Киевавтодор" в Facebook.

Известно, что в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Московском мосту в направлении движения с проспекта Степана Бандеры на улице Генерала Ватутина будет частично ограничено движение транспорта возле остановки общественного транспорта "Парк "Дружбы Народов".

Таким образом, движение транспорта на данном участке ограничат с 22:00 9 октября до 06:00 10 октября, а также с 22:00 10 октября до 06:00 11 октября.