В Киеве на один час продлят работу метро

MIGnews.com.ua

Столичный метрополитен будет работать на час дольше в понедельник, 9 октября. Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен".

"С 9 на 10 октября работа метрополитена будет продлена на один час. Такие меры предусмотрены в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между сборными командами Украины и Хорватии", - говорится в сообщении.

Также было отмечено, что сегодня с 20:45 до 21:45 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, а "Площадь Льва Толстого" на вход. Также возможно ограничение для пассажиров на вход на эти станции после окончания матча.