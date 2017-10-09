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В Киеве на один час продлят работу метро
09.10.2017 09:59

В Киеве на один час продлят работу метро

Столичный метрополитен будет работать на час дольше в понедельник, 9 октября. Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен".

"С 9 на 10 октября работа метрополитена будет продлена на один час. Такие меры предусмотрены в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между сборными командами Украины и Хорватии", - говорится в сообщении.

Также было отмечено, что сегодня с 20:45 до 21:45 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, а "Площадь Льва Толстого" на вход. Также возможно ограничение для пассажиров на вход на эти станции после окончания матча.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники правоохранительных органов Киева задержали в метрополитене молодого человека, который перевозил боеприпасы.

Теги материала: Киев, метро, футбол
Новости СМИ2
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