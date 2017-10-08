В Киеве завершился марафон, во время которого погиб человек

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 8 октября, в Киеве завершился ежегодный марафон, участники которого соревновались на центральных улицах столицы. Победителем марафонской дистанции с большим отрывом стал чемпион Украины Артем Поддубный из Бахмута Донецкой области, передает Укринформ .

Мужчина преодолел 42,195 км за 2 часа 24 минуты 20 секунд.

Анатолий Бондаренко, занявший второе место, финишировал через 6 минут 15 секунд (2:30.35), а бронзовый призер Владимир Васьков уступил победителю более семи минут (2:31.39).

Известно, что для Поддубного это уже вторая победа на марафоне за последние три недели - в Днепре он стал чемпионом Украины по бегу на этой дистанции. В начале мая стайер из Бахмута выиграл Харьковский полумарафон, - говорится в сообщении.

У девушек чемпионкой стала украинка Ирина Масник. Ее время 2:48.13. Второе место с отставанием более 20 минут заняла россиянка Елена Макаревич (3:08.56), а третьей стала еще одна бегунья из Украины Марина Шаповалова (3:12.20).

Всего на старт VIII Киевского марафона вышли более 10 тысяч спортсменов из 52 стран.

Первый Киевский марафон прошел в 2010 году. С тех пор соревнования проводятся регулярно. С 2012-го по 2014-й марафон переносили на весну, но с 2015 года он снова организуется осенью.

Также известно, что во время киевского марафона скончался мужчина. Ему стало плохо во время забега на улице Лаврской. Подоспевшие медики не смогли помочь мужчине.