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В Киеве завершился марафон, во время которого погиб человек
08.10.2017 14:34

В Киеве завершился марафон, во время которого погиб человек

В воскресенье, 8 октября, в Киеве завершился ежегодный марафон, участники которого соревновались на центральных улицах столицы. Победителем марафонской дистанции с большим отрывом стал чемпион Украины Артем Поддубный из Бахмута Донецкой области, передает Укринформ.

Мужчина преодолел 42,195 км за 2 часа 24 минуты 20 секунд.

Анатолий Бондаренко, занявший второе место, финишировал через 6 минут 15 секунд (2:30.35), а бронзовый призер Владимир Васьков уступил победителю более семи минут (2:31.39).

Известно, что для Поддубного это уже вторая победа на марафоне за последние три недели - в Днепре он стал чемпионом Украины по бегу на этой дистанции. В начале мая стайер из Бахмута выиграл Харьковский полумарафон, - говорится в сообщении.

У девушек чемпионкой стала украинка Ирина Масник. Ее время 2:48.13. Второе место с отставанием более 20 минут заняла россиянка Елена Макаревич (3:08.56), а третьей стала еще одна бегунья из Украины Марина Шаповалова (3:12.20).

Всего на старт VIII Киевского марафона вышли более 10 тысяч спортсменов из 52 стран.

Первый Киевский марафон прошел в 2010 году. С тех пор соревнования проводятся регулярно. С 2012-го по 2014-й марафон переносили на весну, но с 2015 года он снова организуется осенью.

Также известно, что во время киевского марафона скончался мужчина. Ему стало плохо во время забега на улице Лаврской. Подоспевшие медики не смогли помочь мужчине.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Киеве из-за марафона перекрыли множество столичных улиц.

Теги материала: марафон, бег, смерть, победа
Новости СМИ2
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