Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Киев
В столице дерево раздавило машину с водителем внутри
06.10.2017 15:28

В столице дерево раздавило машину с водителем внутри  Видеорепортаж

В центре Киева вследствие сильного ветра гнилое дерево упало на территорию проезжей части, повредив автомобиль, стоящий на дороге. О происшествии сообщает ТСН.

По информации издания, инцидент случился в пятницу, 6 октября, ближе к 09:00. Дорожно-транспортное происшествие случилось на столичной Татарке. Во время аварии водитель автомобиля находился за рулем, однако, к счастью, травм не получил. Наиболее сильный вред был нанесен задней части машины.

Вследствие происшествия, случившегося по улице Нижнеюрковской, в ближайшее время образовалась проба. Владелец поврежденного автомобиля срочно вызвал сотрудников полиции, а также коммунальной службы, которые так и не прибыли на место аварии.

 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, непогода стала причиной отсутствия электроэнергии в 195 населенных пунктах в семи областях Украины. В некоторых областях из-за неблагоприятных погодных условий произошло падение деревьев. В частности, в Львовской области упали около 18 деревьев. 

Теги материала: автомобиль, машина, авария, ветер, дерево
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Киев остановился в пробках из-за ремонта дорожных покрытий
Важное
Киев остановился в пробках из-за ремонта дорожных покрытий
В Киеве на Подоле прорвало теплосети: в направлении центра перекрыта улица
Важное
В Киеве на Подоле прорвало теплосети: в направлении центра перекрыта улица
Киевлян напугал каштан, который расцвел вопреки своей природе
Важное
Киевлян напугал каштан, который расцвел вопреки своей природе  Фоторепортаж
Авария на линии: в Киеве остановился скоростной трамвай
Важное
Авария на линии: в Киеве остановился скоростной трамвай
"Киевавтодор": в столице ограничат движение в районе Березняков
Важное
"Киевавтодор": в столице ограничат движение в районе Березняков
В Киеве авто с женщиной и двумя детьми провалилось в яму с кипятком
Важное
В Киеве авто с женщиной и двумя детьми провалилось в яму с кипятком  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Политолог Бортник назвал Минские соглашения договором "купли-продажи"
Эксклюзив  Политолог Бортник назвал Минские соглашения договором "купли-продажи"
05.10.2017
Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса
Эксклюзив  Жданов считает бесполезным закон о реинтеграции Донбасса  Видеорепортаж
05.10.2017
Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину
Эксклюзив  Березюк: Судебная реформа уничтожит Украину  Видеорепортаж
04.10.2017
Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
Эксклюзив  Нардеп объяснил, почему в Украине не проводят аудит Пенсионного фонда
03.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика