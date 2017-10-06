В столице дерево раздавило машину с водителем внутри

MIGnews.com.ua

В центре Киева вследствие сильного ветра гнилое дерево упало на территорию проезжей части, повредив автомобиль, стоящий на дороге. О происшествии сообщает ТСН .

По информации издания, инцидент случился в пятницу, 6 октября, ближе к 09:00. Дорожно-транспортное происшествие случилось на столичной Татарке. Во время аварии водитель автомобиля находился за рулем, однако, к счастью, травм не получил. Наиболее сильный вред был нанесен задней части машины.

Вследствие происшествия, случившегося по улице Нижнеюрковской, в ближайшее время образовалась проба. Владелец поврежденного автомобиля срочно вызвал сотрудников полиции, а также коммунальной службы, которые так и не прибыли на место аварии.