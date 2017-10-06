В Киеве из-за марафона перекроют десятки улиц

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 7 октября, в Киеве из-за марафона перекроют множество столичных улиц, сообщает УНИАН .

Стоит отметить, что организаторы марафона предусмотрели для автомобилистов проезды во время забега. На соответствующих точках проезда машины будут пропускать в перерывах между бегунами.

По данным источника, спасательным или ремонтным службам организаторы пообещали полный доступ к месту назначения предоставлять по первому требованию, но до 15:00 в воскресенье более четырех десятков улиц и площадей будут закрыты для всех.

Список перекрытых улиц был обнародавн ранее в соцсетях: