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В Киеве из-за марафона перекроют десятки улиц
06.10.2017 14:18

В Киеве из-за марафона перекроют десятки улиц

В воскресенье, 7 октября, в Киеве из-за марафона перекроют множество столичных улиц, сообщает УНИАН.

Стоит отметить, что организаторы марафона предусмотрели для автомобилистов проезды во время забега. На соответствующих точках проезда машины будут пропускать в перерывах между бегунами.

По данным источника, спасательным или ремонтным службам организаторы пообещали полный доступ к месту назначения предоставлять по первому требованию, но до 15:00 в воскресенье более четырех десятков улиц и площадей будут закрыты для всех.

Список перекрытых улиц был обнародавн ранее в соцсетях:

Как сообщал MIGnews.com.ua, движение всех видов транспорта на Столичном шоссе в Киеве будет частично ограничено, начиная со второго октября до седьмого октября, включительно.

 

Теги материала: Киев, марафон, перекрытие улиц
Новости СМИ2
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