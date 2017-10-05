В столице на выходных перекроют множество улиц из-за марафона: маршрут

MIGnews.com.ua

В ближайшие выходные, с 7 по 8 октября, на территории столицы состоится Восьмой Киевский марафон, организаторы которого обнародовали на официальном сайте график и маршруты перекрытия улиц.

Согласно сообщению организаторов, 7 октября будут проводиться подготовительные работы к марафону по улице Крещатик, из-за чего движение всех видов транспорта, в том числе велосипедного и общественного, будет ограничено с 06:00 до 19:30 следующего дня.

При этом в воскресенье, 8 октября, движение будет ограничено в различных промежутках времени с 6:00 до 15:00 по таким улицам:

"Хрещатик - з 6:00 07.10 до 19:30

Європейська площа - з 8:30 до 15:00

Вул. Грушевського - з 8:30 до 15:00

Петрівська алея - з 8:00 до 11:50 та з 13:40 до 14:20

Паркова дорога - з 8:00 до 11:50 та з 13:40 до 14:20

Алея Героїв Крут - з 8:00 до 10:30

Вул. Лаврська - з 8:30 до 11:00

Вул. Запечерна - з 8:30 до 11:00

Бул. Дружби Народів - з 8:30 до 11:30

Міст Патона - з 8:30 до 11:00

Пр-т Соборності - з 8:30 до 11:00

Либідська площа - з 9:30 до 11:30

Вул. Велика Васильківська - з 9:30 до 15:00

Володимирський узвіз - з 9:30 до 13:00

Вул. Петра Сагайдачного - з 9:30 до 13:00

Контрактова площа - з 9:50 до 13:00

Вул. Костянтинівська - з 9:50 до 13:00

Вул. Притисько-Микільська - з 9:50 до 13:00

Вул. Хорива - з 9:50 до 13:00

Вул. Верхній Вал - з 9:50 до 13:00

Вул. Нижній вал - з 9:50 до 13:00

Вул. Почайнинська - з 9:50 до 13:00

Вул. Введеньска - з 9:50 до 13:00

Вул. Волошська - з 9:50 до 13:00

Вул. Оболонська - з 9:50 до 13:00

Вул. Межигірська - з 9:50 до 13:00

Вул. Глибочицька - 9:50 до 13:40

Вул. В’ячеслава Чорновола - з 9:50 до 13:40

Вул. Золотоустівська - з 10:10 до 13:40

Вул.Павлівська - з 10:10 до 13:40

Вул. В. Винниченка - з 10:10 до 13:40

Вул. Обсерваторна - з 10:10 до 13:40

вул. Січових Стрільців - з 10:10 до 13:40

Львівська площа - з 10:10 до 14:00

Вул. Велика Житомирська - з 10:10 до 14:00

Вул. Десятинна - з 10:10 до 14:00

Михайлівська площа - з 10:10 до 14:00

Коло біля Михайлівського золотоверхого монастиря - з 10:10 до 14:00

Вул. Трьохсвятительська - з 10:10 до 14:00

Володимирський проїзд - з 10:10 до 14:00

Софійська площа - з 10:10 до 14:00

Вул. Володимирська - з 10:10 до 14:00

Бул. Тараса Шевченка - з 10:20 до 14:40

Площа Перемоги - з 10:20 до 14:40

Просп. Перемоги - з 10:20 до 14:40

Вул. Саксаганського - з 10:20 до 14:50

Вул. Жилянська - з 9:30 до 15:00", - говорится в сообщении организаторов.