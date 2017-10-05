В столице на выходных перекроют множество улиц из-за марафона: маршрут

В ближайшие выходные, с 7 по 8 октября, на территории столицы состоится Восьмой Киевский марафон, организаторы которого обнародовали на официальном сайте график и маршруты перекрытия улиц.
Согласно сообщению организаторов, 7 октября будут проводиться подготовительные работы к марафону по улице Крещатик, из-за чего движение всех видов транспорта, в том числе велосипедного и общественного, будет ограничено с 06:00 до 19:30 следующего дня.
При этом в воскресенье, 8 октября, движение будет ограничено в различных промежутках времени с 6:00 до 15:00 по таким улицам:
"Хрещатик - з 6:00 07.10 до 19:30
Європейська площа - з 8:30 до 15:00
Вул. Грушевського - з 8:30 до 15:00
Петрівська алея - з 8:00 до 11:50 та з 13:40 до 14:20
Паркова дорога - з 8:00 до 11:50 та з 13:40 до 14:20
Алея Героїв Крут - з 8:00 до 10:30
Вул. Лаврська - з 8:30 до 11:00
Вул. Запечерна - з 8:30 до 11:00
Бул. Дружби Народів - з 8:30 до 11:30
Міст Патона - з 8:30 до 11:00
Пр-т Соборності - з 8:30 до 11:00
Либідська площа - з 9:30 до 11:30
Вул. Велика Васильківська - з 9:30 до 15:00
Володимирський узвіз - з 9:30 до 13:00
Вул. Петра Сагайдачного - з 9:30 до 13:00
Контрактова площа - з 9:50 до 13:00
Вул. Костянтинівська - з 9:50 до 13:00
Вул. Притисько-Микільська - з 9:50 до 13:00
Вул. Хорива - з 9:50 до 13:00
Вул. Верхній Вал - з 9:50 до 13:00
Вул. Нижній вал - з 9:50 до 13:00
Вул. Почайнинська - з 9:50 до 13:00
Вул. Введеньска - з 9:50 до 13:00
Вул. Волошська - з 9:50 до 13:00
Вул. Оболонська - з 9:50 до 13:00
Вул. Межигірська - з 9:50 до 13:00
Вул. Глибочицька - 9:50 до 13:40
Вул. В’ячеслава Чорновола - з 9:50 до 13:40
Вул. Золотоустівська - з 10:10 до 13:40
Вул.Павлівська - з 10:10 до 13:40
Вул. В. Винниченка - з 10:10 до 13:40
Вул. Обсерваторна - з 10:10 до 13:40
вул. Січових Стрільців - з 10:10 до 13:40
Львівська площа - з 10:10 до 14:00
Вул. Велика Житомирська - з 10:10 до 14:00
Вул. Десятинна - з 10:10 до 14:00
Михайлівська площа - з 10:10 до 14:00
Коло біля Михайлівського золотоверхого монастиря - з 10:10 до 14:00
Вул. Трьохсвятительська - з 10:10 до 14:00
Володимирський проїзд - з 10:10 до 14:00
Софійська площа - з 10:10 до 14:00
Вул. Володимирська - з 10:10 до 14:00
Бул. Тараса Шевченка - з 10:20 до 14:40
Площа Перемоги - з 10:20 до 14:40
Просп. Перемоги - з 10:20 до 14:40
Вул. Саксаганського - з 10:20 до 14:50
Вул. Жилянська - з 9:30 до 15:00", - говорится в сообщении организаторов.
Как сообщал MIGnews.com.ua, движение всех видов транспорта на Столичном шоссе в Киеве будет частично ограничено, начиная со второго октября до седьмого октября, включительно.