Жителям столицы запретили выгуливать животных возле школ и больниц

MIGnews.com.ua

Киевский городской совет принял проект, согласно которому жителям столицы запрещено выгуливать котов и собак около помещений школ, детских садиков и больниц, передают Українські Новини .

Известно, что в рамках обсуждения депутаты горсовета внесли в проект закона правки о регулировании вопросов содержания и поведения с собаками и котами в Киеве, однако он таки был принят, вследствие получения 86 голосов "за" при минимально необходимых для принятия 61.

Согласно проекту решения, киевляне не смогут выгуливать домашних животных, среди которых коты и собаки, на территории социальной жилой инфраструктуры столицы, такой как школы, детские сады, поликлиники и больницы.

Стоит отметить, что данный проект направлен на повышение безопасности посетителей объектов столичной инфраструктуры, так как животные часто нападают на детей и других посетителей заведений.