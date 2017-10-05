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Жителям столицы запретили выгуливать животных возле школ и больниц
05.10.2017 17:41

Жителям столицы запретили выгуливать животных возле школ и больниц

Киевский городской совет принял проект, согласно которому жителям столицы запрещено выгуливать котов и собак около помещений школ, детских садиков и больниц, передают Українські Новини.

Известно, что в рамках обсуждения депутаты горсовета внесли в проект закона правки о регулировании вопросов содержания и поведения с собаками и котами в Киеве, однако он таки был принят, вследствие получения 86 голосов "за" при минимально необходимых для принятия 61.

Согласно проекту решения, киевляне не смогут выгуливать домашних животных, среди которых коты и собаки, на территории социальной жилой инфраструктуры столицы, такой как школы, детские сады, поликлиники и больницы.

Стоит отметить, что данный проект направлен на повышение безопасности посетителей объектов столичной инфраструктуры, так как животные часто нападают на детей и других посетителей заведений.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, отопление в Киеве включат сразу после прихода похолодания. Такое заявление сделал пресс-секретарь заместителя мэра Киева Петра Пантелеева Юлия Грамотная. днако конкретную дату она назвать не смогла, но подчеркнула, что власти будут ориентироваться на погоду.

Теги материала: животные, Киев, столица, закон, проект, школа, больница
Новости СМИ2
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