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К Верховной Раде стянули полицию и Нацгвардию
05.10.2017 17:20

К Верховной Раде стянули полицию и Нацгвардию  Фоторепортаж

В четверг вечером, 5 октября, в правительственный квартал стянули дополнительные силы, пишет Украинская правда.

По полученным данным, к охране здания Верховной Рады Украины привлекли дополнительные силы Национальной гвардии и Национальной полиции. В частности, возле здания находятся около 200 правоохранителей, которые окружили парламент плотным тройным кольцом.

Также здесь находятся пожарные и медики. В то время как активистов насчитывается всего несколько десятков.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве активисты пикетируют здание Верховной Рады Украины. Были замечены члены "Свободы" и Национального корпуса", которые выступают против закона о реинтеграции Донбасса, который должна рассмотреть Верховная Рада Украины.Через некторое время митингующие зажгли дымовые шашки.

Теги материала: Верховная Рада, Национальная гвардия, Национальная полиция, акция протеста
Новости СМИ2
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