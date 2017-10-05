К Верховной Раде стянули полицию и Нацгвардию

MIGnews.com.ua

В четверг вечером, 5 октября, в правительственный квартал стянули дополнительные силы, пишет Украинская правда .

По полученным данным, к охране здания Верховной Рады Украины привлекли дополнительные силы Национальной гвардии и Национальной полиции. В частности, возле здания находятся около 200 правоохранителей, которые окружили парламент плотным тройным кольцом.

Также здесь находятся пожарные и медики. В то время как активистов насчитывается всего несколько десятков.