Активисты пикетируют здание Верховной Рады: в ход пошли дымовые шашки

MIGnews.com.ua

В Киеве активисты пикетируют здание Верховной Рады Украины, пишет Украинская правда .

В частности, у стен здания украинского парламента были замечены члены "Свободы" и Национального корпуса", которые выступают против закона о реинтеграции Донбасса.

"Сегодня украинские националисты из "Национального корпуса", "Правого сектора" и ВО "Свобода" собрались под стенами Верховной Рады, чтобы сказать категорическое "нет!" законам, которые должны утвердить минский договорняк о статусе ОРДЛО", - говорится в заявлении "Национального корпуса", обнародованном в Facebook.

Стоит отметить, что митингующие зажгли дымовые шашки.