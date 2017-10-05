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Активисты пикетируют здание Верховной Рады: в ход пошли дымовые шашки
05.10.2017 13:02

Активисты пикетируют здание Верховной Рады: в ход пошли дымовые шашки

В Киеве активисты пикетируют здание Верховной Рады Украины, пишет Украинская правда.

В частности, у стен здания украинского парламента были замечены члены "Свободы" и Национального корпуса", которые выступают против закона о реинтеграции Донбасса.

"Сегодня украинские националисты из "Национального корпуса", "Правого сектора" и ВО "Свобода" собрались под стенами Верховной Рады, чтобы сказать категорическое "нет!" законам, которые должны утвердить минский договорняк о статусе ОРДЛО", - говорится в заявлении "Национального корпуса", обнародованном в Facebook.

Стоит отметить, что митингующие зажгли дымовые шашки.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве полиция попыталась разогнать митинг под Радой. К зданию парламента пришли владельцы автомобилей с иностранными номерами. которые требуют доступной растаможки машин и упрощенного процесса регистрации ввезенных авто.

Теги материала: Киев, Верховная Рада, акция протеста, дымовые шашки
Новости СМИ2
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