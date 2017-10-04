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В Киеве появился новый памятник добровольцам АТО
04.10.2017 11:30

В Киеве появился новый памятник добровольцам АТО

Во вторник, 4 октября, в Киеве появился новый памятник добровольцам АТО, сообщает УНИАН.

Стоит отметить, что монумент находится на территории Деснянского района.

"Вот какую прелесть на Троещине в новом парке поставили. Памятник всем подразделениям, начинавшим АТО", - написал блогер Юго Восток, показав соответствующие фото.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Одесской области в самом центре города Ананьев неизвестные разрушили стенд памяти погибших в зоне проведения антитеррористической операции воинов и героев Небесной Сотни. Стоит отметить, что этот неприятный инцидент произошел накануне Дня города. Общественные активисты не считают произошедшее случайностью.

Напомним, в Херсоне вандалы испортили арт-объект на Аллее Героев Украины.

Теги материала: монумент, памятник, АТО, Троещина
Новости СМИ2
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