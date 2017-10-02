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В Киевэнерго рассказали, сколько домов в Киеве остаются без горячей воды
02.10.2017 16:24

В Киевэнерго рассказали, сколько домов в Киеве остаются без горячей воды

По состоянию на понедельник, 2 октября, в Киеве без горячей воды остаются более 1 000 жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе Киевэнерго.

По полученным данным, в 164 жилых домах отсутствует горячее водоснабжение из-за остановки теплоисточников, в 826 домах - из-за аварийных повреждений, и в 98 - из-за плановых работ и реконструкции теплосетей и оборудования.

Вместе с тем в Киевэнерго напомнили, что долг Киева за тепло, отопление и горячую воду составляет 2,6 млрд гривен.

"Задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед Киевэнерго на 1 сентября составила 2,6 млрд гривен. Наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду перед Киевэнерго имеют население и ЖЭО столицы - 1,35 миллиарда гривен и 690 миллионов гривен соответственно", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что отопительный сезон в Украине может стартовать 15 октября.

Теги материала: Киев, Киевэнерго, горячая вода, водоснабжение
Новости СМИ2
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