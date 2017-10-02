В Киевэнерго рассказали, сколько домов в Киеве остаются без горячей воды

MIGnews.com.ua

По состоянию на понедельник, 2 октября, в Киеве без горячей воды остаются более 1 000 жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе Киевэнерго.

По полученным данным, в 164 жилых домах отсутствует горячее водоснабжение из-за остановки теплоисточников, в 826 домах - из-за аварийных повреждений, и в 98 - из-за плановых работ и реконструкции теплосетей и оборудования.

Вместе с тем в Киевэнерго напомнили, что долг Киева за тепло, отопление и горячую воду составляет 2,6 млрд гривен.

"Задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед Киевэнерго на 1 сентября составила 2,6 млрд гривен. Наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду перед Киевэнерго имеют население и ЖЭО столицы - 1,35 миллиарда гривен и 690 миллионов гривен соответственно", - говорится в сообщении.