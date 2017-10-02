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Киев остановился в пробках из-за ремонта дорожных покрытий
02.10.2017 10:25

Киев остановился в пробках из-за ремонта дорожных покрытий

В понедельник, 2 октября, движение транспорта в Киеве значительно затруднено, одной из главных причин является ремонт дорог.

По данным источника, движение затруднено на Набережном шоссе и причиной этому является ремонт дороги. С 1 октября из-за ремонта движение транспорта на участке от станции метро "Днепр" в направлении Почтовой площади закрыто. Автомобили перестраиваются на одну полосу движения и занимают встречную полосу. Все это существенно усложняет проезд.

Кроме этого из-за ремонта движение затруднено по улице Елены Телиги.

Сложная ситуация и в центре - медленно продвигаются автомобили в районе Бессарабской площади, Льва Толстого. Есть осложнения движения на бульваре Т.Шевченко.

Пробки образовались и на въездах в город, в частности на Житомирской трассе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве на Одесской трассе образовалась километровая пробка в обе стороны из-за митинга активистов.

Теги материала: Киев, пробки, автомобиль, ремонтные работы
Новости СМИ2
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