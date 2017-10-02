Киев остановился в пробках из-за ремонта дорожных покрытий

MIGnews.com.ua

В понедельник, 2 октября, движение транспорта в Киеве значительно затруднено, одной из главных причин является ремонт дорог.

По данным источника, движение затруднено на Набережном шоссе и причиной этому является ремонт дороги. С 1 октября из-за ремонта движение транспорта на участке от станции метро "Днепр" в направлении Почтовой площади закрыто. Автомобили перестраиваются на одну полосу движения и занимают встречную полосу. Все это существенно усложняет проезд.

Кроме этого из-за ремонта движение затруднено по улице Елены Телиги.

Сложная ситуация и в центре - медленно продвигаются автомобили в районе Бессарабской площади, Льва Толстого. Есть осложнения движения на бульваре Т.Шевченко.

Пробки образовались и на въездах в город, в частности на Житомирской трассе.