В КГГА рассказали, когда в Киеве включат отопление

Отопление в Киеве включат сразу после прихода похолодания. Такое заявление сделал пресс-секретарь заместителя мэра Киева Петра Пантелеева Юлия Грамотная, пишет Украинская правда.
"Мы уже несколько лет ориентируемся исключительно на погоду. И в этом году также подача теплоносителя в дома состоится, как только среднесуточная температура воздуха в Киеве в течение трех дней не поднимется выше 8 градусов по Цельсию", - заявила Грамотная.
Однако конкретную дату она назвать не смогла, но подчеркнула, что власти будут ориентироваться на погоду.
Стоит отметить, что по данным Киевской городской государственной администрации, в настоящее время более 81% домов, обслуживаемых коммунальными ЖЭУ, получили акты готовности к зиме.
"Уже технически подготовлены к работе в отопительный период системы теплопотребления более 99,8% жилых домов Киева. Дома, обслуживаемые коммунальными ЖЭУ получили соответствующие акты готовности в объеме 81%, а остальные пока в процессе оформлении документов", - сообщили в КГГА.
Как сообщал MIGnews.com.ua, ПАО "Киевэнерго" задолжало перед НАК "Нафтогаз Украины" - 2,2 млрд грн, а перед ПАО "Киевгаз" - 177 млн грн.