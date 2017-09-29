В КГГА рассказали, когда в Киеве включат отопление

MIGnews.com.ua

Отопление в Киеве включат сразу после прихода похолодания. Такое заявление сделал пресс-секретарь заместителя мэра Киева Петра Пантелеева Юлия Грамотная, пишет Украинская правда .

"Мы уже несколько лет ориентируемся исключительно на погоду. И в этом году также подача теплоносителя в дома состоится, как только среднесуточная температура воздуха в Киеве в течение трех дней не поднимется выше 8 градусов по Цельсию", - заявила Грамотная.

Однако конкретную дату она назвать не смогла, но подчеркнула, что власти будут ориентироваться на погоду.

Стоит отметить, что по данным Киевской городской государственной администрации, в настоящее время более 81% домов, обслуживаемых коммунальными ЖЭУ, получили акты готовности к зиме.

"Уже технически подготовлены к работе в отопительный период системы теплопотребления более 99,8% жилых домов Киева. Дома, обслуживаемые коммунальными ЖЭУ получили соответствующие акты готовности в объеме 81%, а остальные пока в процессе оформлении документов", - сообщили в КГГА.