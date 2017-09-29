В Киеве закрылы выход на станции метро "Дорогожичи"

В пятницу, 29 сентября, в Киеве закроют выход на станции "Дорогожичи". Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".
Согласно сообщению, обнародованному на странице КП в Facebook, станция будет закрыта до 12:00 из-за проведения мероприятий, посвященных 76-летию трагедии Бабьего Яра.
"Сегодня в 12:00 будет закрыт выход из подземного перехода станции "Дорогожичи" к мемориалу Бабий Яр (нечетная сторона ул. Мельникова). Будут проходить мероприятия к чествованию 76 годовщины трагедии", - говорится в сообщении.
Вместе с тем было отмечено, что станция метрополитена работает в обычном режиме.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве на Одесской трассе образовалась километровая пробка в обе стороны из-за митинга активистов.