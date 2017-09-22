"Киевэнерго" задолжало "Нафтогазу" 2,2 млрд грн

MIGnews.com.ua

ПАО "Киевэнерго" задолжало перед НАК "Нафтогаз Украины" - 2,2 млрд грн, а перед ПАО "Киевгаз" - 177 млн грн, говорится в сообщении ПАО на официальной странице в Facebook.

В "Киевэнерго" сообщили, что долги перед "Нафтогазом" и "Киевгазом" вызваны задолженностью клиентов.

"Эти долги вызванные другими: задолженность клиентов и госбюджета (льготы и субсидии) перед Киевэнерго на начало сентября достигли 2,6 млрд грн", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, неизвестные напали на два центра по обслуживанию клиентов компании "Киевэнерго" в Киеве.