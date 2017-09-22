"Киевэнерго" задолжало "Нафтогазу" 2,2 млрд грн

ПАО "Киевэнерго" задолжало перед НАК "Нафтогаз Украины" - 2,2 млрд грн, а перед ПАО "Киевгаз" - 177 млн грн, говорится в сообщении ПАО на официальной странице в Facebook.
В "Киевэнерго" сообщили, что долги перед "Нафтогазом" и "Киевгазом" вызваны задолженностью клиентов.
"Эти долги вызванные другими: задолженность клиентов и госбюджета (льготы и субсидии) перед Киевэнерго на начало сентября достигли 2,6 млрд грн", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.ua, неизвестные напали на два центра по обслуживанию клиентов компании "Киевэнерго" в Киеве.
Напомним, с 1 июня 2017 года тарифы на отопление и горячую воду подорожают для практически 300 тысяч жителей Киева. В среднем тарифы для населения выросли на 9%, для бюджетных учреждений и других потребителей - на 5%. Для религиозных организаций тарифы уменьшились на 27%.