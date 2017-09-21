Кличко заявил о минировании Киевсовета

MIGnews.com.ua

Городской глава Киева, Виталий Кличко заявил в Киевсовете, что здание "заминировал" неизвестный, сообщает Укринформ .

"Не всем нравится, что Киевсовет работает, и находятся люди для того, чтобы сорвать заседание. Хочу сообщить, что сейчас неизвестный звонил на линию "102" Киевской области и сообщил о заминировании здания. Я сейчас общался с руководителем полиции. Он просит сделать перерыв. Службы уже выехали, сейчас сделают проверку первого и второго этажа Киевсовета", - заявил мэр Киева.

Работники Управления Нацполиции проверяют информацию о возможном минировании помещения Киевсовета. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

"Полиция проверяет информацию о возможном минировании Киевсовета", - сказала она.

Как сообщал MIGnews.com.ua, мэр Киева Виталий Кличко отдал поручение о проверке всех учебных заведений и детских учреждений на соблюдение правил пожарной безопасности.