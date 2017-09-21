Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Киев
Кличко заявил о минировании Киевсовета
21.09.2017 14:00

Кличко заявил о минировании Киевсовета

Городской глава Киева, Виталий Кличко заявил в Киевсовете, что здание "заминировал" неизвестный, сообщает Укринформ.

"Не всем нравится, что Киевсовет работает, и находятся люди для того, чтобы сорвать заседание. Хочу сообщить, что сейчас неизвестный звонил на линию "102" Киевской области и сообщил о заминировании здания. Я сейчас общался с руководителем полиции. Он просит сделать перерыв. Службы уже выехали, сейчас сделают проверку первого и второго этажа Киевсовета", - заявил мэр Киева.

Работники Управления Нацполиции проверяют информацию о возможном минировании помещения Киевсовета. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

"Полиция проверяет информацию о возможном минировании Киевсовета", - сказала она.

Как сообщал MIGnews.com.ua, мэр Киева Виталий Кличко отдал поручение о проверке всех учебных заведений и детских учреждений на соблюдение правил пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что мужчина позвонил в полицию, сообщив о минировании здания Дворца спорта в Киеве. Отмечается, что на место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и скорая помощь.

Теги материала: Виталий Кличко, заминирование, Киевсовет
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Кличко заявил, что путепровод возле метро "Нивки" откроют раньше срока
Важное
Кличко заявил, что путепровод возле метро "Нивки" откроют раньше срока
В Киеве решили ликвидировать парковщиков
Важное
В Киеве решили ликвидировать парковщиков
Названы сроки проведения ремонтных работ на Воздухофлотском проспекте
Важное
Названы сроки проведения ремонтных работ на Воздухофлотском проспекте
В Киеве презентовали новый въездной знак почти за два млн грн
Важное
В Киеве презентовали новый въездной знак почти за два млн грн  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Пожар на Крещатике: здание будут реконструировать
Важное
Пожар на Крещатике: здание будут реконструировать
Экс-депутат Киевсовета назвала причину масштабного пожара на Крещатике
Важное
Экс-депутат Киевсовета назвала причину масштабного пожара на Крещатике  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
Эксклюзив  Шкиряк заметил коррупционный след в пожаре в детском лагере в Одессе
20.09.2017
Порошенко: Миротворцы помогут Украине восстановить справедливость
Эксклюзив  Порошенко: Миротворцы помогут Украине восстановить справедливость
20.09.2017
Тетерук: Гражданам необходимо следить за избранными нардепами
Эксклюзив  Тетерук: Гражданам необходимо следить за избранными нардепами  Видеорепортаж
20.09.2017
Как использовать сентябрьское новолуние по максимуму: советы астролога
Эксклюзив  Как использовать сентябрьское новолуние по максимуму: советы астролога
20.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика