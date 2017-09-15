В Киеве на Подоле прорвало теплосети: в направлении центра перекрыта улица

В пятницу, 15 сентября, в Киеве на Подоле произошел прорыв теплосетей, говорится в сообщении Киев Оперативный в Facebook.

Сообщается, что инцидент произошел в Подольском районе столицы на улице Кирилловской около 08:00.

Очевидцы происшествия рассказали, что на данный момент улица частично перекрыта по направлению площади Шевченко. Сотрудники правоохранительных органов разворачивают автомобили и общественный транспорт, направляя их в объезд по соседним улицам.

"Объезжайте Кирилловскую - прорыв сетей, улица частично перекрыта (в сторону площади Шевченко). Всех разворачивают на соседние улицы", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, п ричиной пожара на рынке "Колибрис" в Киеве стало замыкание электропроводки .

Возгорание началось в аптеке, после чего огонь перекинулся на ломбард и секонд хенд. По состоянию на 19:00 пожарникам не удалось локализовать пожар.