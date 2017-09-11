Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Киев
В Киеве на полгода перекроют улицу Борщаговскую
11.09.2017 10:45

В Киеве на полгода перекроют улицу Борщаговскую

С понедельника, 11 сентября, в Киеве ограничат движение транспорта на улице Борщаговской на 6 месяцев в связи с проведением реконструкции водопровода. Об этом сообщает пресс-центр в Киевской городской государственной администрации.

По данным источника, с 11 сентября до 11 марта Киевводоканал будет проводить реконструкцию водопровода диаметром 500 мм на улице Борщаговской  от переулка Ковальского до Воздухофлотского путепровода.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, движение транспорта с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе в Киеве будет частично ограничено в связи с проведением работ по капитальному ремонту деформационных швов на эстакадном съезде с Южного мостового перехода.

Напомним, движение транспорта на Столичном и Надднепрянском шоссе частично ограничат с в связи с ремонтом.

Теги материала: ремонт, ограничение
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Киеве перекрыли центральные улицы из-за старта международного марафона
Важное
В Киеве перекрыли центральные улицы из-за старта международного марафона
В центр Киева ограничат движение на выходных
Важное
В центр Киева ограничат движение на выходных
В трех районах Киева отключат воду
Важное
В трех районах Киева отключат воду
Центр Киева перекроют на несколько дней
Важное
Центр Киева перекроют на несколько дней
Киевавтодор: Более 85% столичных дорог нуждаются в капремонте
Важное
Киевавтодор: Более 85% столичных дорог нуждаются в капремонте
Движение на Столичном и Надднепрянском шоссе в Киеве ограничат
Важное
Движение на Столичном и Надднепрянском шоссе в Киеве ограничат

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 11-17 сентября
11.09.2017
Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
Эксклюзив  Нардеп: Украине необходимо вступить в НАТО
09.09.2017
Взрыв в центре Киева: погибли два человека
Эксклюзив  Взрыв в центре Киева: погибли два человека
08.09.2017
Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили
Эксклюзив  Тимошенко намерена поехать в Польшу и поддержать Саакашвили  Видеорепортаж
08.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика