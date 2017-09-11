В Киеве на полгода перекроют улицу Борщаговскую

MIGnews.com.ua

С понедельника, 11 сентября, в Киеве ограничат движение транспорта на улице Борщаговской на 6 месяцев в связи с проведением реконструкции водопровода. Об этом сообщает пресс-центр в Киевской городской государственной администрации.

По данным источника, с 11 сентября до 11 марта Киевводоканал будет проводить реконструкцию водопровода диаметром 500 мм на улице Борщаговской от переулка Ковальского до Воздухофлотского путепровода.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, движение транспорта с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе в Киеве будет частично ограничено в связи с проведением работ по капитальному ремонту деформационных швов на эстакадном съезде с Южного мостового перехода.