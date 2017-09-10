В Киеве перекрыли центральные улицы из-за старта международного марафона

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 10 сентября, в Киеве перекрыли центральные улицы из-за старта международного марафона "Intersport Ukraine Run", сообщает УНН .

Стоит отметить, что тысячи участников начали забег с улицы Крещатик и центр города перекрыт для движения автомобилей.

По данным источника, пробег пройдет по маршруту: ул. Крещатик - Европейская площадь - ул. Грушевского - Петровская аллея - Парковая дорога - ул. Грушевского - Арсенальная площадь - ул. Ивана Мазепы - Арсенальная площадь - ул. Грушевского - Петровская аллея - Парковая дорога - аллея Героев Крут - ул. Ивана Мазепы - Арсенальная площадь - ул. Грушевского - Европейская площадь - ул. Крещатик.