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В центр Киева ограничат движение на выходных
06.09.2017 09:39

В центр Киева ограничат движение на выходных

В центре Киева из-за проведения спортивно-массового мероприятия "Intersport Ukraine Run" будет перекрыто движение. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По данным источника, с 9:00 9 сентября по 23:00 10 сентября будет запрещено движение на Майдане независимости и улице Крещатик на участке от улицы Архитектора Городецкого до улицы Богдана Хмельницкого.

Кроме того, запрещено движение с 6:00 9 сентября до 23:00 10 сентября для монтажа конструкций спортивного городка и 10 сентября с 9:30 по 13:00 на улицах Крещатик, Грушевского, Мазепы, Европейской и Арсенальной площадях, Петровской аллее, Парковой дороге, аллее Героев Крут.

Также, в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, который курсирует по данным улицам, будут внесены изменения на время проведения мероприятия.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, движение транспорта с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе в Киеве будет частично ограничено в связи с проведением работ по капитальному ремонту деформационных швов на эстакадном съезде с Южного мостового перехода.

Теги материала: перекрытие улиц, движение, ограничение, Киев
Новости СМИ2
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