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В трех районах Киева отключат воду
04.09.2017 15:59

В трех районах Киева отключат воду

Жители трех столичных районов останутся на некоторое время без воды. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По данным киевской мэрии, воды не будет в Соломенском, Печерском и Святошинском районах.

В частности, с 4 по 13 сентября в Жулянах запланирована санация водопровода диаметром 300-мм на улице Шевченко: "В связи с этим без воды останутся частные дома №№ 74-124 и 63-103. Питьевую воду в этот район будут поставлять водовозкой, которая будет стоять на углу ул. Шевченко и Отца Анатолия Жураковского".

Кроме того, 5 сентября с 10:00 воду отключат на Печерске из-за замены запорной арматуры диаметром 100-мм на улице Пилипа Орлика, 15/1. Восстановят водоснабжение в 17:00.

"В связи с этим прекратят водоснабжение домов № 4, № 6, № 15/5", - говорится в сообщении.

Также 5 сентября в 10:00 начнут работы на водопроводной сети в Святошинском районе на улице Обуховской, 135-А. Поэтому без воды до 06:00 6 сентября останутся дома № 113 по улице Обуховской и № 27 на улице Анны Ярославны.

"ПАО "АК "Киевводоканал" благодарит за понимание, просит извинения за временные неудобства и напоминает о необходимости заранее запастись водой", - подчеркнули в КГГА.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Соломенском районе Киева в районе Национального авиационного университета на улице Нежинской прорвало трубопровод.

Теги материала: Киевводоканал, водоснабжение, КГГА, ремонт
Новости СМИ2
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