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Центр Киева перекроют на несколько дней
04.09.2017 15:31

Центр Киева перекроют на несколько дней

Киевская городская государственная администрация поддержала инициативу проведения Всеукраинского праздника благодарения. Об этом информирует пресс-служба КГГА.

По полученным данным, в связи с подготовкой и проведением праздника с 21:00 15 сентября по 06:00 18 сентября Крещатик закроют для проезда транспорта от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Михайловской.

Кроме этого, с 00:00 17 сентября до 00:00 18 сентября ограничат движение по двум крайним правым полосам улицы Крещатик на участке от Бессарабской площади до улицы Богдана Хмельницкого в направлении движения к Европейской площади. Это связано с необходимостью заезда участников мероприятия с ограниченными физическими возможностями.

Стоит отметить, что сам праздник пройдет на Крещатике в воскресенье, 17 сентября, с 10:00 до 17:00. Организатором события является Совет евангельских протестантских церквей Украины. В программе мероприятия - богослужения, фестиваль социальных проектов, уличный кинотеатр, выступление Ника Вуйчича и концерт.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, движение транспорта с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе в Киеве будет частично ограничено в связи с проведением работ по капитальному ремонту деформационных швов на эстакадном съезде с Южного мостового перехода.

Теги материала: Крещатик, ограничение, движение
Новости СМИ2
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